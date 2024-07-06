اليوم السابع
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وزارة التعليم تشكل لجنة خاصة لتصحيح إجابات طلاب الثانوية فى واقعة فيديو الغش

السبت، 06 يوليو 2024 03:18 م
وزارة التعليم تشكل لجنة خاصة لتصحيح إجابات طلاب الثانوية فى واقعة فيديو الغش وزارة التعليم
محمود طه حسين

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- إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات 
 
 
قالت وزارة التربية والتعليم إنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

تداولت صفحات وجروبات أولياء الأمور فيديو لأولياء أمور يقومون بتغشيش أبنائهم في امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم، حيث ظهرت إحدى الأمهات تقوم بتغشيش الطلاب من خلال " إملاء" الإجابة من أسفل سور المدرسة حيث تقف أمام السور وتملى على الطلاب الإجابات.

 أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى عدد (515711)، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (193544) طالبا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الكيمياء، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 







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