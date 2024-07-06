امتحان الجغرافيا سهل.. وصعوبة بالكيمياء للثانوية العامة 2024.. فيديو

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة شكاوى طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أكد الطلاب على أن الأسئلة أفكارها صعبة وغريبة وبها ألغاز، كما أن مستوى الامتحان يفوق الطالب المتميز ويصل لمستوى المعلم، ويوجد 20% من الأسئلة طويلة و30% صعبة بما يعنى أن 50% من مستوى الأسئلة صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم، كما تسببت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة فى بكاء بعض الطلاب وانهيار بعضهم.

فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية على أن أسئلة امتحان مادة الجغرافيا سهل وأن مستوى الأسئلة بسيط ويخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة وتوجد بعض جزئيات الامتحان للطالب المتوسط ولكن مستوى الامتحان بشكل عام مرضى وغير معقد.

حرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم.

ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكل المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة اجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الاجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.



سيدة تقبل ابنتها بعد امتحان الجغرافيا



صورة جماعية لطلبة الثانوية العامة



طالبة تشير بالنصر بعد امتحان الجغرافيا



طالبة تشير بعلامة النصر



فرحة سهولة الجغرافيا



فرحة سهولة امتحان الجغرافيا



فرحة ولى الأمر بعد امتحانات الثانوية العامة



اتسامة الطالبات بعد الامتحان



الانتهخاء من امتحان الجغرافيا



البسمة على وجوه الطالبة



أم تقبل ابنتها بعد امتحان الجغرافيا (1)



أم تقبل ابنتها بعد امتحان الجغرافيا (2)



امتحان الجغرافيا للثانوية العامة (1)



امتحان الجغرافيا للثانوية العامة (2)



امتحانات الثانوية العامة



انتهاء امتحان الجغرافيا



خروج الطلبة بعد أداء الامتحان (1)



خروج الطلبة بعد أداء الامتحان (2)



خروج الطلبة بعد أداء الامتحان (3)



سهولة اامتحان الجغرافيا



سهولة امتحان الجغرافيا (1)



سهولة امتحان الجغرافيا (2)



سهولة امتحان الجغرافيا على وجوه الطالبات



سيدة تحضن ابنتها بعد سهولة الامتحان



