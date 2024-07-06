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وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية وتؤكد: مطابق للمواصفات الفنية

السبت، 06 يوليو 2024 04:10 م
وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية وتؤكد: مطابق للمواصفات الفنية صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية
كتب ـ محمود طه حسين

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راجعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نماذج أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024، حيث تم التأكد من عدم وجود أخطاء وأن الأسئلة وفقاً لمواصفة الورقة الامتحانية ووفقاً للمستويات العقلية المختلفة، حيث خاطبت نواتج التعلم البسيطة والمتوسطة والعليا.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة شكاوى طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أكد الطلاب على أن الأسئلة أفكارها صعبة وغريبة وبها ألغاز، كما أن مستوى الامتحان يفوق الطالب المتميز ويصل لمستوى المعلم، ويوجد 20% من الأسئلة طويلة و30% صعبة بما يعنى أن 50% من مستوى الأسئلة صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم، كما تسببت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة فى بكاء بعض الطلاب وانهيار بعضهم.







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