نقابة العاملين بالنيابات: لقاء مرتقب مع وزير العدل لبحث تعزيز التعاون

كتبت آية دعبس

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بخالص التهانى للمستشار عدنان فنجري، بمناسبة تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزيراً للعدل في التعديلات الوزارية الأخيرة، لافته إلى إجراء النقابة تنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الوزير لبحث تعزيز التعاون، ومناقشة أهم ملفات النقابة والأعضاء.

وقالت النقابة: إننا على ثقة تامة إن المستشار عدنان فنجري، بحكم خبرته وكفاءته وحرصه الدائم على خدمة العدالة، سيكون خير خلف لخير سلف، وسوف يقود وزارة العدل بكل حكمة واقتدار، وسيعمل على الارتقاء بمنظومة العدالة المصرية وتحقيق أهدافها السامية، وإننا نؤكد على دعمنا الكامل للوزير في مسيرته الجديدة، ونأمل له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجسيمة، في خدمة الوطن والمواطنين.

وأضافت: كما نأمل من المستشار عدنان فنجري أن يشمل العاملين بالنيابات والمحاكم برعايته كما عهدناه دائماً، وأن يعمل على تحسين أوضاعهم وظروف عملهم، وأن يمنحهم حقوقهم المشروعة، وأن يدعمهم في أداء واجباتهم المقدسة في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، مؤكدة على تعاونها الكامل مع الوزير من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة المصرية وتحقيق أهدافها السامية.