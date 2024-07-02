السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد.. إنفوجراف

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ترشيح المستشار عدنان فنجري لمنصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غداً الأربعاء.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري.



ـ من مواليد عام 1953

ـ مؤهلاته العلمية: ليسانس حقوق – جامعة القاهرة.

ـ أبرز الوظائف التي شغلها: رئيس محكمة إستئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة إستئناف بني سويف، رئيس محكمة إستئناف أسيوط، مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

ـ عدنان فنجري يمتلك خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة إستنئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات، كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.