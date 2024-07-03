اليوم السابع
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وزير العدل: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:22 م
وزير العدل: هدفنا مساعدة المواطن داخل المحاكم لإنجاز خدماتهم بسهولة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
كتب سمير حسنى

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أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.

وقال وزير العدل في تصريحات على "إكسترا نيوز"، "إن هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في استمرار نظام ميكنة المحاكم.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيسير على خطى وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، ويستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.







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المستشار عدنان فنجرى وزير العدل

المستشار عدنان فنجرى

عدنان فنجرى

عدنان فنجرى وزير العدل




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