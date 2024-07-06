محافظ بورسعيد يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، احتفالية مديرية أوقاف بورسعيد، بحلول العام الهجري الجديد 1446ه‍، وذلك بالمسجد العباسي بحي العرب، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد.





وتوجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446ه‍، كما توجه بالتهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والشعبية، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر وأبنائها بالخير والرخاء والاستقرار.

وتناولت خطبة الاحتفالية، الحديث حول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم" من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي كانت تاريخ جديد للأمة الإسلامية، وهاجر خلالها المسلمون لله عز وجل تاركين خلفهم أموالهم وبيوتهم وأرضهم وتجارتهم، فنصرهم الله تعالى وعز الإسلام والمسلمين.



اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد



المحافظ واحد المشايخ



جانب من حضور الاحتفالية