خلاصة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب.. إجابات مضمونة

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لأداء امتحان آخر العام فى مادة الجغرافيا، السبت المقبل 6 يوليو 2024، وذلك فى خامس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويقدم "اليوم السابع" فى السطور التالية نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة الجغرافيا، من إعداد محمود درويش مدرس الجغرافيا، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، والذى يشمل 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 اختيارًا من متعدد، بإجمالى 60 درجة.

وتتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 أسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة بواقع 70%، بالإضافة إلى 30% للمستويات العليا للتفكير، وتخاطب الأسئلة الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للثانوية العامة بأكمله منذ بداية الترم الأول حتى نهاية المقرر الدراسى للعام الدراسى الجارى.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق "اليوم السابع" بوابة الثانوية العامة؛ لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، لزيارة بوابة الثانوية العامة، اضغط هنا...

ويقدم "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.