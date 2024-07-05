أقوى 100 سؤال فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إجابتها قبل الامتحان

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الكيمياء، غدا السبت الموافق 6 يوليو 2024، وذلك في خامس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع"، 100 سؤالًا استرشاديًا في مادة الكيمياء بنظام الاختيار من متعدد، من إعداد هاشم أبو الدهب أستاذ الكيمياء، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام.

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ويشمل امتحان مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، 46 سؤالا فى كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة الامتحان ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس مستويات الطلاب المختلفة، مشيرة إلى أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وبلا صعوبة، و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية، يوم السبت المقبل 6 يوليو بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.