اليوم السابع
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ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:00 ص
ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 13  جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس ب8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 40 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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