ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 13 جنيها.

‏- البصل 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

- الكوسة بـ18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس ب8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 30 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.