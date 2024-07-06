سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بحى بولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي بولاق الدكرور، لذا أوضحت محافظة الجيزة القيم السعرية للتصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون.

أشارت المحافظة، إلى أن حي بولاق الدكرور يقسم إلى 7 مناطق، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى بين 225 و750، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى من 131.25 و 300، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح السكنى من 100 إلى 250 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة ومساحة الشارع.

وقررت المحافظة، أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 150 جنيهًا، والسكني والإداري 100 جنيه، وذلك للمناطق غير الآمنة: (منطقة عزبة حرب بحري - منطقة عشش سكة حديد).. مع ضرورة التنسيق مع وحدة التطوير الحضري والعشوائيات المحافظة بشأن القوانين والقرارات المنظمة للتعامل مع هذه المناطق.

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع نطاق الحي، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة، وذلك على النحو التالي:

1-شارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.

2-شارع العشرين

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيها.

3-من شارع فيصل حتى شارع الملكة (طريق كفر طهرمس)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيها.

4-شارع الشهيد أحمد حمدي

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيها.

5-شارع همفرس

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.

6-شارع 10 (يربط بين ترعة زنين وشارع همفرس)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.

7-شارع ناهيا

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.

8-شارع الثورة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.

9-شارع ترعة عبد العال

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

10-شارع ترعة المجنونة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.

11-شارع التحرير (أسفل محور صفط اللبن)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيها.







