البحث عن شاب غرق فى شاطئ بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

لقي شاب مصرعه غرقًا، أثناء نزول البحر بشاطئ أبو يوسف بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثمان.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي غرب المحافظة.

وعلي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "إبراهيم حسين إبراهيم"، 17 سنة، أثناء نزول البحر بالمكان المشار إليه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفعت الرايات الحمراء التي تعني منع نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج، فيما أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شواطئ القطاع الغربي ومنعت نزول البحر، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.