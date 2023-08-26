انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ فى منطقة أبو يوسف بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية ، تشاركها غواصين الخير، فى انتشال جثمان شاب فى العقد الثالث من العمر، من شاطئ أبو يوسف بالعجمى غرب المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهريؤ ترافقهم سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو "كرم زكريا جاد"، 24 عامًا، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن، وجري البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة غواصين الخير.

وعلى الفور توجهت رجال وقوات الإنقاذ النهرى المدعومة بكافة الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الروضة الخضراء بشاطئ أبو يوسف بالقطاع الغربى وتبين صحة البلاغ .

من جانبه أكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه تم العثور على جثمان الشاب كرم زكريا جاد، البالغ من العمر 24 عامًا، غريق شاطئ الروضة الخضراء بأبويوسف، بمنطقة العجمى غربي محافظة الإسكندرية.

تم نقل الجثمان للمشرحة تمهيدً لتسليم الجثمان إلى ذويه ،وتحرير محضر بالواقعة واخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



