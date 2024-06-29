إنجازات 30 يونيو.. مشروعات طبية وصحية ضخمة لخدمة أبناء محافظة الغربية

الغربية – مصطفى عادل

حظي القطاع الصحى بمحافظة الغربية، باهتمام كبير من قبل الدولة خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وسعي الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال العمل على تطوير وتجديد المستشفيات الحكومية القائمة، والتوسع فى إنشاء مستشفيات جديدة، لتخفيف الضغط عن المستشفيات الموجودة، والتوسع فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين عليها.

ومن إنجازات ثورة 30 يونيو بالغربية مستشفى طنطا العام الجديد، والذي سيكون له دور هام ورئيس فى تخفيف الضغط عن مستشفى المنشاوى العام بطنطا، ومستشفيات جامعة طنطا، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى المترددين عليها.

ويقام المستشفى على مساحة 13100 متر مربع، ويضم 4 طوابق وتقدم خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة القلبية والمناظير، ويضم حضانات وغرف رعاية مركزة وقسم للنساء والتوليد وسكن للأطباء والتمريض.

وحققت الشركات المنفذة نسب تنفيذ متقدمة قاربت على الانتهاء تمهيدا لدخول الخدمة، كما يُعد مستشفى أورام طنطا الجديد، من أهم الانجازات فى القطاع الصحى، والذي يستهدف خدمة 20 ألف مريض جديد سنويا، وأكثر من 400 ألف متردد، كما يهدف إلى استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير الموجودة في مركز الأورام القديم منها (العلاج الإشعاعي – الطب النووي – الرنين المغناطيسي – زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة، ليس فقط من داخل محافظة الغربية، بل خدمة مواطني محافظات كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.

ويقام المستشفى على مساحة ٥٨٧٤م2، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ244 سريرا، ومزود بصيدلية وعيادات خارجية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعلاج الإشعاعي والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل، وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير، ووحدة رعاية مركزة ووحدة رعاية أطفال وسكن للأطباء وغرف عمليات.

ومن ضمن إنجازات القطاع الصحى بمحافظة الغربية، مستشفى السنطة الجديد والذى وصلت تخطت نسبة تنفيذه الـ88%، حيث تقام على مساحة 4900 م2 بطاقة استيعابية 223 سريرا داخل أقسام العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل.





اعمال التشطيبات



المستشفى من الداخل



المستشفى