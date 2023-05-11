صحة الإسكندرية تحصد المركز الأول بحوكمة القطاع الصحى على مستوى الجمهورية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كرمت وزارة الصحة، فريق الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة سلسلة الإمداد، بمديرية الصحة بالاسكندرية، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية والمشرف العام على حوكمة القطاع الصحى بالإسكندرية، لحصوله على المركز الأول على الجمهورية من حيث معدلات الإنجاز وتطبيق الحوكمة من خلال البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.

وكرم الفريق اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ومستشار الوزير لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، المهندسة ايسم صلاح، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

من جانبها، قالت «ميرفت»، إنها عرضت خلال اللقاء، إنجازات جميع فرق الحوكمة ومنسقي التحول الرقمي وسلسلة الإمداد بجميع المحافظات، وعرض نسب الإنجاز بمنظومة سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية والتموين الدوائي من قبل، الدكتورة أمينة عارف مدير التموين الدوائى بالمديرية ومنسق منظومة الأدوية لسلسلة الإمداد، كما تم أيضا عرض إنجازات منظومة سلسلة الامداد وإدارة اللوجستيات الخاصة بالمخازن الرئيسية بالتموين الطبى ومخازن بجميع المستشفيات ومخازن جميع المنشآت التابعة للمناطق الطبية من قبل رانيا حليم مدير مركز المعلومات ومنسق التحول الرقمى وسلسلة إمداد المخازن والمستلزمات بالمديرية.

وأوضحت أن لجنة حوكمة الموارد، بدأت أعمالها بنهاية نوفمبر العام الماضى، لتشمل حوكمة جميع موارد القطاعة الصحى (الموارد البشرية والموارد المادية والموارد المالية) والاستغلال الأمثل لها بفريق طبى قوى ومميز، وتطبيق عدة مشاريع تحسين الأداء.



صحة الإسكندرية تحصد المركز الاول في حوكمة القطاع الصحي



فريق صحة الإسكندرية الحاصل علي المركز الاول



