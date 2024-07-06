أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: لدينا 4 محاور للعمل قبل العام الدراسى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزير التعليم: لدينا 4 محاور أساسية سنعمل عليها قبل العام الدراسى الجديد

10 محطات فى رحلة أسامة الأزهرى من مرتبة الشرف بالأزهر حتى الوزير رقم 19 للأوقاف

كامل الوزير: تغيير مسار طريق كفر الشيخ دسوق الحر حفاظًا على الزراعات.. إنفوجراف

إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 6 محافظات.. تفاصيل

وزير التعليم لإكسترا نيوز: سنخفف تجربة الثانوية العامة ووضعها فى حجمها الطبيعى

دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر المحرم لعام 1446 هجريا

شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب

الصحة: انطلاق البرنامج التدريبى بالحوكمة والابتكار بالتعاون مع جامعة أريزونا

أسامة الازهري يتلقى عددًا من الاتصالات الهاتفية لتهنئته بثقة الرئيس فيه وزيرًا للأوقاف

التشريعات البيئية تقر حق المواطن فى حياة بيئية نظيفة وصحية

إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 857 ألفا و648 مواطنا بالمعهد القومي للسكر