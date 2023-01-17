كيف ساهمت مبادرة "كوب لبن نظيف" فى تطوير صناعة الألبان وتقديم منتج آمن بدمياط؟

دمياط - هيثم مراد

"كوب لبن نظيف" مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية والتى تهدف إلى تطوير الإنتاج بقطاع الألبان وكذلك تطوير الثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم غذاء آمن ومنتج يضمن سلامة المواطنين.

تجولت كاميرا "اليوم السابع" داخل أحد مراكز تجميع الألبان بمحافظة دمياط، لنرصد فى هذا التقرير كيف ساهمت مبادرة "كوب لبن نظيف" فى تطوير إزاء تلك المراكز وايضا طريقة العمل بداخلها.

"الشغل أصبح بواسطة ماكينات دون تدخل يدوى، وهذا أكثر أمانا على سلامة المنتج من التلوث".. بهذه العبارة بدأ "عمار" صاحب مركز تجميع البان بدمياط حديثه لنا، موضحا أثر المبادرة الرئاسية على تطوير العمل بهذه المنظومة.

واستكمل الحديث: "دخلنا ضمن منظومة مبادرة كوب لبن نظيف لتطوير صناعة وتجميع الألبان، بدأنا باستلام تانك تبريد من أجل المساهمة فى القضاء على بكتريا الألبان التى تنتهى بالتبريد".

وشرح مراحل التصنيع فى ضوء برنامج المبادرة فقال: "عند استلام الألبان يتم وضعها فى تانك التبريد اولا تحت درجة من 1 إلى 2 درجة مئوية، ثم تمر عبر مواسير إلى الغلايات كمرحلة ثانية تحت درجة غليان 90 درجة مئوية، بعدها نبدأ فى مراحل التصنيع من خلال الماكينات الخاصة لهذا الأمر".

وأضاف صاحب مركز تجميع الألبان بدمياط: "هناك تنسيق جيد بيننا وبين كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ برنامج المبادرة، نجد دعم كبير من قبل مديرية الزراعة، وكذلك الطب البيطرى، الجميع يسعى إلى التطوير وتقديم منتج نهائى آمن على المواطنين".

واستكمل الحديث: "الأمر الآن أصبح أكثر أمانا، العمل اليدوى كان أكثر عرضة للتلوث حتى مع الالتزام بكل الاجراءات الوقائية، ولكن الآن العمل أصبح من خلال ماكينات دون تدخل يدوى وهذا ما قدمته مبادرة كوب لبن نظيف لإنتاج غذاء آمن".

واختتم حديثه: "الجميع يسعى إلى تطوير صناعة الألبان وكذلك الثورة الحيوانية، توفير المنتج مسؤوليتنا جميعا علينا أن نتكاتف لإنجاح المنظومة" واستكمل قائلا: " المبادرة الرئاسية كانت خطوة جيدة لتطوير الإنتاج ومسعى إلى الاستمرار والتطوير بشكل أكبر لضمان تقديم غذاء آمن وكوب لبن نظيف".