نقيب المعلمين يؤكد على دور المعلم الفعال فى بناء المجتمع

كتبت آية دعبس

شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بنادي المعلمين بالجيزة، حفل تكريم المعلم المثالي، الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة برئاسة عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية، وحضور قوى من قيادات اتحاد المعلمين العرب ونقابة المعلمين المصرية، وتم تكريم 44 معلم مثالى على مستوى اللجان النقابية للمعلمين في 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر.

وخلال الاحتفالية، أعرب خلف الزناتى نقيب المعلمين، عن كامل تقديره واحترامه لمعلمي مصر، مؤكدا على الدور الفعال الذي يبذله المعلم في بناء المجتمع، وأكد الزناتى على ضرورة أن يكون للمعلم دور قوي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تحاول زعزعة استقرار الدولة.

حضر الاحتفالية، الصادق الرغيوي الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالمغرب، ونزار الشيخ الأمين المساعد لاتحاد المعلمين العرب والامين المالي للاتحاد العام المهني للمعلمين السودانيين، وعثمان حرافي عضو النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب، ومن نقابة المعلمين المصرية ، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالجيزة، وياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وعصام صلاح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، وسيد أدم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والشرابية، وخالد حجازي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال الجيزة، وحسن إسماعيل رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب الجيزة، وسعيد إسماعيل رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الجيزة، ومجدي الجيار رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية بغرب الجيزة .