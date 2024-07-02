نقابة المعلمين: وفاة 2 مراقبين فى أسيوط والدقهلية نتيجة أزمة قلبية

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمبن العرب ، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط يفيد بوفاة سعد محمد سعد كبير معلم منتدب من محافظة قنا للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، أثر اصابتة بأزمة قلبية، أثناء تواجده باستراحة المراقبين بمدرسة 30 يونيو التجريبية ، وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام .

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، عزت على حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بالتوجه إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة، وتم توفير سيارة اسعاف لنقل الجثمان إلى محافظة قنا .

كما تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة المعلم تامر أبوخليل زكي معلم أول علم نفس، بمدرسة أحمد عرابي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق، والمنتدب لأعمال الملاحظة بامتحانات شهاده الثانوية العامة بلجنة مدرسة ميت يعيش للتعليم الاساسي بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه للجنة الامتحان.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية ، بالتوجه إلى المستشفى ، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة .

وتقدمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة الفقيدين، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.