تساقط زهور الينسون ونضج الحبوب بالمنيا قبل أيام من موسم الحصاد.. صور وفيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من محصول الينسون فى مرحلة النضج وتساقط الزهور البيضاء، من أجل تكوين الحبوب استعدادا لموسم الحصاد، الذى يبدأ فى شهر مايو من كل عام، وزادت المساحة المزروعة هذا العام عن العام الماضى، حيث تصل المساحة المزروعة حوالى 6 آلاف فدان منها ما هو داخل الزمام ومنها خارج الزمام، حيث كانت المساحة من الينسون العام الماضى 5501 فدان.

وزاد إقبال المزارعين على زراعة تلك الأنواع من الحاصلات الزراعية، وذلك لتميزها بعمرها القصير فى الأرض لا تحتاج إلى مياه رى كثيرة، وتتميز بإنتاجيتها العالية، وكذلك تلك الأنواع يتم تصديرها للسوق الأوروبى أو الأسيوى.

ويزرع محصول الينسون فى أواخر شهر يناير ويتم حصاده فى شهر مايو وأول شهر يونيو، مع جميع محاصيل النباتات الطبية والعطرية المنتشر زراعتها فى المحافظة وهى محصول البردقوش والشمر والزعتر ومحصول النعنان والريحان والكراوية والماليسيا والاورجاتو وغيرها من الزراعات، وتسخدم تلك النبات فى الأدوية واستخلاص روائح العطور وغيرها من الصناعات، مما جعل كثير من المزارعين يتوسعون فى زراعتها خلال الفترة الماضية.



محصول الينسون



محصول الينسون (2)



محصول الينسون (3)