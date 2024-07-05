لو بتعمل دايت.. كم مرة يجب أن تلجأ للوقوف على الميزان

كتبت إيناس البنا

قد يوصي بعض الخبراء بوزن نفسك يوميًا لتعزيز إدارة الوزن، وخاصة عندما نتبع نظامًا غذائيًا وبرنامجًا لممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن، بينما يقترح آخرون التخلي عن قياس الوزن بشكل كامل، حيث يجادلون بأنه قد يؤدي إلى استجابات نفسية سلبية وسلوكيات غير صحية عندما لا نحب أو نفهم الرقم الذي نراه على الميزان.

استخدام الميزان مرة أسبوعيا

ينصح العديد من الأشخاص، باستخدام الميزان لقياس وزنهم أسبوعيًا، حتى عندما لا نحاول إنقاص الوزن، وفقا لموقع انديا اكسبريس نتعرف على السبب.

1. يساعدك الوزن الأسبوعي على إدارة وزنك

تؤكد الأبحاث أن قياس الوزن بانتظام يعد استراتيجية فعالة لفقدان الوزن وإدارته، وذلك في المقام الأول لأنه يساعد على زيادة الوعي بوزننا الحالي وأي تغييرات، كانت فائدة فقدان الوزن واضحة مع الوزن الأسبوعي؛ ولم تكن هناك فائدة إضافية مع الوزن اليومي.

تتبع وزننا قد يساعدنا أيضًا في تحديد المشكلات الطبية في وقت مبكر، فالتغيرات الجذرية في الوزن قد تكون علامة مبكرة على بعض الحالات، بما في ذلك مشاكل الغدة الدرقية والهضم والسكري.

2. الوزن الأسبوعي يأخذ في الاعتبار التقلبات الطبيعية

يمكن أن يتقلب وزن الجسم خلال يوم واحد وعلى مدار أيام الأسبوع، تشير الدراسات إلى أن وزن الجسم يتقلب بنسبة 0.35 % خلال الأسبوع وعادة ما يكون أعلى بعد عطلة نهاية الأسبوع.

تتعدد أسباب تقلبات وزن الجسم اليومية، ويرتبط الكثير منها بمحتوى الماء في أجسامنا، وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

نوع وكمية الطعام الذي تناولناه

ممارسة الرياضة

التغيرات الهرمونية

حركات الأمعاء

3. الوزن الأسبوعي يتجنب الهوس بالميزان وإفساد فقدان الوزن

قياس الوزن بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى هوس بالرقم الموجود على الميزان وقد يؤدي إلى ضرر أكبر من نفعه.

في كثير من الأحيان، يكون رد فعلنا عندما نرى هذا الرقم لا يتحرك في الاتجاه الذي نريده أو نتوقعه هو تقييد تناولنا للطعام بشكل أكبر أو الشروع في اتباع نظام غذائي صارم، بالإضافة إلى أن الأنظمة الغذائية الصارمة ليست ممتعة أو مستدامة، فإنها تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة وزننا بدلاً من عكسه.

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

حاول أن تزن نفسك في نفس اليوم، وفي نفس الوقت، وفي نفس البيئة كل أسبوع، ولكن قبل أن تشرب أو تأكل أي شيء.

استخدم أفضل المقاييس جودة التي يمكنك تحمل تكلفتها، قم بتغيير البطاريات بانتظام وتحقق من دقتها باستخدام وزن "معروف".