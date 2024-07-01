عوامل نفسية تؤثر على عدم فقدان الوزن

كتب - حسام الشقويرى

يبدو أن اتباع نظام غذائي صحي، وضبط السعرات الحرارية، وممارسة التمارين الرياضية، بمثابة شعار مثالي لفقدان الوزن، وبعض العوامل النفسية قد تمنعك من السير على طريق اللياقة البدنية، وفقًا لما نشره موقع healthshots

الحواجز النفسية

1. أنت قاسٍ جدًا على نفسك

إذا كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم فلسفة "كل شيء أو لا شيء" في الحياة، فيجب عليك تغيير أسلوبك قبل تغيير نظامك الغذائي وأسلوب حياتك.

والتفكير في رحلة إنقاص الوزن باعتبارها نجاحًا فقط حتى الوقت الذي تلتزم فيه بنظامك الغذائي، واعتبارها فشلًا تامًا بعد الانغماس في وجبة غير صحية واحدة، يمكن أن يسبب لك ضررًا أكبر مما تتخيل.

2. انخفاض تقديرك لذاتك بقدر انخفاض السعرات الحرارية التي تتناولها:



بعض التأكيدات السلبية، والتي تنبع من انخفاض احترامك لذاتك. قد لا تفعل شيئًا سوى منعك من الاستمتاع بحياة أكثر لياقة وإشباعًا، ويعتقد معظم الناس أن فقدان الوزن مهمة شبه مستحيلة ويستمرون في زيادة الوزن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم. وكثير منهم يقارنون لياقتهم البدنية بالآخرين أيضًا ، و هؤلاء الأشخاص يعانون من تدني احترام الذات، وهو عائق آخر أمام فقدان الوزن.

3. تعتقد أن ممارسة الرياضة هي وسيلة للهروب

تبدأ رحلة إنقاص الوزن عادةً بسبب عدم الرضا التام عن مظهرك، أو بسبب مرض نمط الحياة الذي يتطلب منك التحكم في وزنك، أو بسبب حفل زفاف تريد أن تبدو فيه بمظهر جيد، أو ببساطة كوسيلة للهروب من مشاعرك أو مشاكلك. نادرًا ما تحفزك فكرة اتباع نمط حياة صحي على البدء في ممارسة الرياضة.

من المؤكد أنها فكرة جيدة للتنفيس عن إحباطاتك في التدريبات الخاصة بك. ومع ذلك، فإن تحويلها إلى وسيلة للهروب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية حقًا.

4. تحكمك عواطفك

عندما تشعر بالحزن، فإن الآيس كريم هو المفتاح لاستعادة ابتسامتك، فعندما تشعر بالتوتر، فإن وعاء المكرونة هذا يجعلك تشعر بالتحسن، وعندما تكون سعيدًا، لا شيء أفضل من الدجاج بالزبدة، هناك شيء لكل مزاج، وهذا بالضبط ما يمكن أن يفسد أهدافك في إنقاص الوزن.

والتغلب على الحواجز النفسية هو أهم خطوة لفقدان الوزن، باتباع الطرق التالية:

استبدل التأكيدات السلبية للذات بأخرى إيجابية وابدأ بالتفكير بشكل متفائل تجاه نفسك وحالتك.

ابتعد عن الأشخاص الذين يمارسون السخرية من أجسادهم.

حاول أن تكون منتظمًا ومتسقًا مع تمارينك ونظامك الغذائي.

قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تفعلها لإنقاص الوزن من أجل تعزيز ثقتك بنفسك.

اعلم أنك لست وحدك في هذه الرحلة وقم بتكوين شبكة جيدة من الأشخاص الذين لديهم نفس الأهداف.

تواصل مع أصدقائك وعائلتك لأن الدعم العاطفي منهم يمكن أن يأخذك إلى أبعد من ذلك.

تذكر أنه يمكنك دائمًا العودة إلى نظام التمرين الطبيعي الخاص بك حتى بعد تناول وجبة دسمة



