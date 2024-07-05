فى أى وقت وأى مكان.. ترامب يدعو جو بايدن لمناظرة أخرى بلا قيود

محمد جمال

تحدى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الحالى جو بايدن، بمناظرة أخرى "بلا قيود"، معربًا عن استعداده لمناقشة كل الموضوعات، إذ يرى أنها المناظرة التى ستكون كاشفة لمستقبل بايدن أمام الجميع، بحسب صحيفة ذا هيل.

وتعرض بايدن، لزلزال قوى بين جميع فئات الناخبين فى الولايات المتحدة، وحتى من الزعماء الديمقراطيين فى الكونجرس، عقب المناظرة التى جمعته مع ترامب الخميس قبل الماضي، وأظهرت استطلاعات الرأى المختلفة بحسب مجلة "إنتيليجانس"، تراجعًا كبيرًا فى دعمه؛ بسبب ما وصفوه بأدائه الضعيف وعمره الكبير ولياقته العقلية.

وقال "ترامب"، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به Truth Social: "لدى الإجابة على لغز عدم كفاءة جو بايدن -المخادع- دعونا نجرى مناظرة أخرى.. ولكن هذه المرة، بدون أى قيود.. مناقشة شاملة، مع اثنين فقط منا على المسرح، نتحدث عن مستقبل بلدنا".

وقدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، اعتذارًا عن أدائه فى المناظرة، وأكد أنه "أخفق" و"أخطأ" معربًا عن أسفه لأنه كان "متوترًا للغاية" خلال تلك الليلة التى وصفها بـ"السيئة"، حسبما نقلت الصحف الأمريكية، لافتًا إلى أنه مرّ بليلة سيئة، ولكنه طالب المواطنين بالنظر إلى ما فعله خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية.

وأكد ترامب، بحسب صحيفة "ذا هيل"، أن التقييمات كانت هائلة للمناظرة الأولى، مضيفًا فى منشوره: "إنها قياسية، فى الواقع، ولكن هذه المناظرة، بسبب الشكل، ستفجر كل شيء.

وأشار إلى أنه يريد من بايدن مناقشة موضوعات مختلفة، من الهجرة إلى التضخم، فى مناظرة أخرى.

وأضاف الرئيس السابق: "كما سيكون ذلك اختبارًا آخر لي.. نحن الاثنان فقط، وجهًا لوجه، فى مناظرة جيدة على الطراز القديم، كما كانت الحال فى السابق.. فى أى وقت، وفى أى مكان".