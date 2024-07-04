ترامب: بايدن سينسحب لا محالة و"كامالا" بديلته المثيرة للشفقة.. فيديو

وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فيديو مسرب نشره موقع ديلى بيست للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يعلق فيه على أدائه فى المناظرة الرئاسية ورأيه فى الهزيمة التى ألحقها ببايدن، وأكد خلاله أن جو بايدن منسحب لا محالة، وأيضًا استعداده لمنافسة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، واصفًا إياها بالسيئة والمثيرة للشفقة.



ترامب

وتعرض بايدن لزلزال قوى إثر أدائه الضعيف فى المناظرة الرئاسية الأولى مع ترامب، بين جميع فئات الناخبين بالولايات المتحدة، وحتى من الزعماء الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكي، وأظهرت استطلاعات الرأى المختلفة بحسب مجلة "انتيليجانس"، تراجعًا كبيرًا فى دعمه؛ بسبب ما وصفوه بأدائه الضعيف وعمره الكبير ولياقته العقلية.

🚨 Trump was caught on video saying



“Now we have Kamala… She’s so f—king bad”



The Democrats want to know if this kind of language will make you vote for Biden over Trump pic.twitter.com/zHEhLxjteu — Terrence K. Williams (@w_terrence) July 4, 2024



يظهر المقطع، الذى تم تسريبه ونشره موقع ديلى بيست، الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا، جالسًا فى عربة جولف، حاملًا رزمة من النقود، وبجانبه ابنه بارون ترامب، إذ كان يتحدث مع الحاضرين عن الحملة الرئاسية لعام 2024، بينما يقوم بمحاسبة أحد العمال.

وسأل ترامب مجموعة من الحاضرين عن أدائه فى المناظرة، الليلة الماضية، ووصف منافسه بايدن بأنه كومة منهارة، لافتًا إلى أنه على وشك الانسحاب من السباق، مؤكدًا أنه تمكن من إخراجه من السباق، وهذا يعنى - كما يقول ترامب - أن لدينا "كامالا" فى إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة بايدن.



انتشرت تلك التصريحات فى الوقت الذى أكد فيه البيت الأبيض، أن بايدن سيظل مرشح الحزب، على الرغم من أن استطلاعات الرأى تشير إلى أنه تراجع 6 نقاط خلف ترامب وأن نائبة الرئيس كامالا هاريس، قد تكون مرشحة ديمقراطية أقوى، نوفمبر المقبل.

وتابع ترامب فى الفيديو: "أعتقد أنها ستكون أفضل" كمنافسة"، مضيفًا: "أنها سيئة للغاية، ومثيرة للشفقة للغاية"، وعلى الرغم من عدم تعليق حملة ترامب على الفيديو، إلا أنهم أصدروا بيانًا توقعوا فيه الانهيار التام للحزب الديمقراطى بعد أداء بايدن الضعيف فى المناظرة والدعوات المتزايدة له بالتنحي.



وفى المقابل ردت حملة "بايدن - هاريس" على الفيديو فى بيان، بحسب الجارديان البريطانية، مؤكدين أن الشعب الأمريكى شاهد بالفعل أدنى مستوى من دونالد ترامب، ووصفت الفيديو بأنه "قاع جديد" بالنسبة له.

وتعالت الأصوات خلال الأيام الماضية، من كبار الديمقراطيين لدفع بايدن إلى التنحي، ونقلت وسائل إعلام مختلفة مثل "نيويورك تايمز، سى إن إن، وسى بى إس نيوز" عن مصادر مقربة من بايدن، إنه يتمتع بعقل منفتح بشأن طريقه إلى الأمام، مُقرًا بأنه يدرك مدى صعوبة وضعه السياسي، وأن الأيام القليلة المقبلة، حاسمة فى تحديد ما إذا كان بإمكانه البقاء فى السباق للحصول على فترة ولاية ثانية.