ترامب: بايدن سينسحب لا محالة و"كامالا" بديلته المثيرة للشفقة.. فيديو

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فيديو مسرب نشره موقع ديلى بيست للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يعلق فيه على أدائه فى المناظرة الرئاسية ورأيه فى الهزيمة التى ألحقها ببايدن، وأكد خلاله أن جو بايدن منسحب لا محالة، وأيضًا استعداده لمنافسة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، واصفًا إياها بالسيئة والمثيرة للشفقة.

وتعرض بايدن لزلزال قوى إثر أدائه الضعيف فى المناظرة الرئاسية الأولى مع ترامب، بين جميع فئات الناخبين بالولايات المتحدة، وحتى من الزعماء الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكي، وأظهرت استطلاعات الرأى المختلفة بحسب مجلة "انتيليجانس"، تراجعًا كبيرًا فى دعمه؛ بسبب ما وصفوه بأدائه الضعيف وعمره الكبير ولياقته العقلية.

🚨 Trump was caught on video saying



“Now we have Kamala… She’s so f—king bad”



The Democrats want to know if this kind of language will make you vote for Biden over Trump pic.twitter.com/zHEhLxjteu