فصائل فلسطينية: قصفنا تمركزا لجنود وآليات الاحتلال بمحور نتساريم جنوب غزة

إبراهيم حسان

أعلنت فصائل فلسطينية، قصف تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.