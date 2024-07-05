اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 09:39 ص
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الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين

الجمعة، 05 يوليو 2024 09:31 ص
الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين جرائم الاحتلال
إبراهيم حسان

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أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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