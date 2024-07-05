اليوم السابع
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طارق سعدة يقترب من تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.. إنفوجراف

الجمعة، 05 يوليو 2024 06:52 م
طارق سعدة يقترب من تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.. إنفوجراف طارق سعدة

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كشفت مصادر أنه سيتم تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وتزامنت تلك الأنباء مع حالة من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية.

وفيما يلى ننشر أبرز المعلومات عن طارق سعدة:

أكثر من 25 عاما فى العمل الإعلامى الرسمى والخاص فى مصر

حاصل على الدكتوراه فى العلوم الإدارية والاقتصادية تطبيقا على الوسائل الإعلامية والصحفية المصرية

وكيل نقابة الإعلاميين من 2017 : 2019 م
نقيب الإعلاميين من 2019
عضو مجلس الشيوخ من 2020
عضو مجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر من 2020

قدم عددا من البرامج أبرزها:
ستوديو بكين على النيل للرياضة
برنامج مصر 2007
الطريق إلى لندن 2012
برنامج ستوديو النيل وغيرها

طارق سعدة






طارق سعدة

الهيئة الوطنية للإعلام

مجلس الشيوخ



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