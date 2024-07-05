طارق سعدة يقترب من تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.. إنفوجراف

كشفت مصادر أنه سيتم تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وتزامنت تلك الأنباء مع حالة من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية.

وفيما يلى ننشر أبرز المعلومات عن طارق سعدة:

أكثر من 25 عاما فى العمل الإعلامى الرسمى والخاص فى مصر

حاصل على الدكتوراه فى العلوم الإدارية والاقتصادية تطبيقا على الوسائل الإعلامية والصحفية المصرية

وكيل نقابة الإعلاميين من 2017 : 2019 م

نقيب الإعلاميين من 2019

عضو مجلس الشيوخ من 2020

عضو مجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر من 2020

قدم عددا من البرامج أبرزها:

ستوديو بكين على النيل للرياضة

برنامج مصر 2007

الطريق إلى لندن 2012

برنامج ستوديو النيل وغيرها