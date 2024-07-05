ضياء رشوان يقترب من الأعلى للإعلام وطارق سعدة لـ"الهيئة الوطنية".. إنفوجراف

كشفت مصادر، عن اقتراب الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، من تولي رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وتزامنت تلك الأنباء مع حالة من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رحب جموع الصحفيين بتلك الاختيارات، وسط إجماع علي نزاهتها وكفاءتها في العمل الصحفي والإعلامي، مشيرين إلى أن ما تردد عن تعيين ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام والدكتور طارق سعدة رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، هو أمر إيجابى ويدعو للتفاؤل.