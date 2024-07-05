اليوم السابع
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ضياء رشوان يقترب من الأعلى للإعلام وطارق سعدة لـ"الهيئة الوطنية"

الجمعة، 05 يوليو 2024 03:03 م
ضياء رشوان يقترب من الأعلى للإعلام وطارق سعدة لـ"الهيئة الوطنية" ضياء رشوان وطارق سعدة
كتب ـ محمد السيد الشاذلى

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كشفت مصادر، عن اقتراب الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، من تولي رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وتزامنت تلك الأنباء مع حالة من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رحب جموع الصحفيين بتلك الاختيارات، وسط إجماع علي نزاهتها وكفاءتها في العمل الصحفي والإعلامي، مشيرين إلى أن ما تردد عن تعيين ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام والدكتور طارق سعدة رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، هو أمر إيجابى ويدعو للتفاؤل.







ضياء رشوان

الأعلى للإعلام

الكاتب الصحفى ضياء رشوان

الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للإعلام

الوطنية للصحافة

هيئة الاستعلامات

الهيئة العامة للاستعلامات

الهيئة الوطنية




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