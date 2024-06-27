اليوم السابع
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انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اليوم وظهور النتيجة خلال أيام

الخميس، 27 يونيو 2024 04:00 ص
انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اليوم وظهور النتيجة خلال أيام وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تنتهى اليوم الخميس امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية تنتهى اليوم الخميس، مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وتنتهى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

 

وكانت أعمال الامتحانات توقفت خلال فترة إجازة عيد الأضحى.







وزارة التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

اخبار مصر




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