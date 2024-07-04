وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

في أولي قراراته بعد توليه حقيبة وزارة الإسكان، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة، شملت كل من:

- تعيين المهندس محمد مصطفى، رئيس لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بدلا من جهاز حدائق أكتوبر، وذلك خلفا للمهندس عادل النجار، الذي تم اختياره محافظا للجيزة.

- شملت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الله، رئيسا لجهاز مدينة حدائق أكتوبر بدلا من جهاز سوهاج الجديدة.

- كما تم تعيين المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز الصالحية الجديدة، رئيسا لجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

- كما تم تعين المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

- كما تم اختيار المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل رئيسا لجهاز مدينة الشيخ زايد.