اليوم السابع
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فى أولى قرارته..

وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة

الخميس، 04 يوليو 2024 07:00 ص
وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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في أولي قراراته بعد توليه حقيبة وزارة الإسكان، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة، شملت كل من:

- تعيين المهندس محمد مصطفى، رئيس لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بدلا من جهاز حدائق أكتوبر، وذلك خلفا للمهندس عادل النجار، الذي تم اختياره محافظا للجيزة.

- شملت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الله، رئيسا لجهاز مدينة حدائق أكتوبر بدلا من جهاز سوهاج الجديدة.

- كما تم تعيين المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز الصالحية الجديدة، رئيسا لجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

- كما تم تعين المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

- كما تم اختيار المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل رئيسا لجهاز مدينة الشيخ زايد.

أولى قرارات وزير الإسكان
أولى قرارات وزير الإسكان

 







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