وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة ووفد إندونيسى للتهنئة بتولى الوزارة

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتورأسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.



وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة

كما استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ، الحبيب علي بحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي ومساعد وزير الشئون الدينية بدولة إنـدونيسيا والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي لسفارة إنـدونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الحبيب علي بحر والسيد عبد المتعال والوفد المرافق لهما الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على توليه وزارة الأوقاف، معربين عن امتنانـهم الشديد بهذه الزيارة.



ونقل الحبيب علي بحر تهنئة مجاواتي سوكارنو بوتري رئيس دولة إندونيسيا السابقة للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء بدولة إندونيسيا.