اليوم السابع
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قيادات الأوقاف يستقبلون الدكتور أسامة الأزهرى عقب حلف اليمين

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:41 م
قيادات الأوقاف يستقبلون الدكتور أسامة الأزهرى عقب حلف اليمين قيادات الاوقاف تستقبل الدكتور أسامة الأزهرى
كتب لؤى على

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استقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين له كل التوفيق والسداد، وكان في مقدمتهم: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، و الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، و الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و رندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.

 

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