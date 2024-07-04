اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة دفاع التشيك: زودنا أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 6.75 مليار كرونة

الخميس، 04 يوليو 2024 09:26 ص
وزيرة دفاع التشيك: زودنا أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 6.75 مليار كرونة الحرب الروسية الأوكرانية
براغ (أ ش أ)

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قالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا تشيرنوتشوفا إن بلادها زودت أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 75ر6 مليار كرونة تشيكية، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق فى فبراير 2022.

وذكر راديو براغ، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن المساعدات التي قدمتها براغ لكييف شملت 62 دبابة و131 مركبة مشاة قتالية و26 مركبة استطلاع كيميائي و16 مركبة دفاع جوي بالإضافة إلى 47 سيارة و13 مدفعا من طراز "هاوتزر" و12 قاذفة صواريخ و4.2 مليون طلقة ذخيرة.

وأشار الراديو الإخباري إلى أنه تمت الموافقة على تقديم كافة المساعدات من قبل الحكومة في براغ بشكل سري، وذلك لأسباب أمنية.







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