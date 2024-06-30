رئيس وزراء التشيك يعلن توقيع بلاده اتفاقية أمنية مع أوكرانيا الشهر المقبل

أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن بلاده وأوكرانيا ستقومان بتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية خلال قمة للجماعة السياسية الأوروبية والمقرر عقدها في العاصمة البريطانية لندن في الثامن عشر من شهر يوليو المقبل.

وذكر راديو "براج الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن هذا الاتفاق سوف يضمن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لكييف وتدريب الجنود الأوكرانيين بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والمساعدة في إزالة الألغام.

وأضاف الراديو أن أوكرانيا قد وقعت بالفعل 19 اتفاقية ثنائية مماثلة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي.