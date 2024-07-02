وزارة الصحة: الكشف عن 3 أمراض معدية تنتقل جنسيا .. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف المبكر على الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا مبكرًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج مثل:

-فيروس التهاب الكبد C

-فيروس التهاب الكبد B

-فيروس نقص المناعة البشري



وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).