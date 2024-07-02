اليوم السابع
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صمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وزارة الصحة: الكشف عن 3 أمراض معدية تنتقل جنسيا .. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:00 ص
وزارة الصحة: الكشف عن 3 أمراض معدية تنتقل جنسيا .. إنفوجراف انفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف المبكر على الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا مبكرًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج مثل:

-فيروس التهاب الكبد C

-فيروس التهاب الكبد B

-فيروس نقص المناعة البشري


وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

 

انفوجراف
انفوجراف

 







الصحة

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