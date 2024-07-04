نقابة الأطباء البيطريين تدعو لعقد جمعية عمومية عادية 26 يوليو الجارى

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير، بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لـ الأطباء البيطريين يوم الجمعة بتاريخ 2024/7/26 بدار الحكمة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول أعمالها خلال اليومين المقبلين.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وفقا لما هو متعارف عليه: كلمة النقيب العام، وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، وتقارير المراقب المالى والجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن أي قضايا تم موافقة مجلس النقابة على طرحها خلال فعاليات الجمعية، أو ما تلقته النقابة كمقترحات من أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة القانونية لذلك ويتم إدراجها في بند ما يستجد من أعمال.

من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزير التنمية المحلية، للمطالبة باستثناء العيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، من المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي 26 سبتمبر 2024.

وطالبت النقابة، بإصدار توجيهات لمعاملة العيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.