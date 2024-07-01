نقابة الأطباء البيطريين تطالب باستثناء العيادات البيطرية من مواعيد الغلق

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للمطالبة باستثناء العيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، من المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي 26 سبتمبر 2024.

وطالبت النقابة، بإصدار توجيهات لمعاملة العيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأول من يوليو، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.