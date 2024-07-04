اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 11:33 ص
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من 7 الصبح.. وزير التعليم الجديد يصل مكتبه.. وملفات مهمة تنتظره

الخميس، 04 يوليو 2024 11:33 ص
من 7 الصبح.. وزير التعليم الجديد يصل مكتبه.. وملفات مهمة تنتظره الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد إلى مكتبه فى السابعة صباحا واستقبل الوزير قيادات الوزارة لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة التربية والتعليم فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد اجتماعات داخلية مع قيادات الوزارة للتعرف على ملفات الوزارة.

وتحدث اليوم السابع فى البث المباشر على أبرز الملفات التى تنتظر الوزير، ومن بينها تطوير الثانوية العامة وتغيير المنظومة الحالية لتواكب تطوير التعليم الذى بدأ فى الصفوف الابتدائية، وسيصل إلى الصف الأول الإعدادى مع بداية العام الدراسى الجديد، ويعتبر وضع تصور ورؤية لتطوير الثانوية العامة تحدى كبير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خاصة أنها تهم قطاع كبير من الطلاب والأسر المصرية، حيث سيتم طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي ، لإجراء التعديلات المناسبة، وسوف يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه ، وسوف تراعي المناهج إمداد الطالب بمهارات وظائف المستقبل وسوق العمل، كما سوف تتعاون وزارتي التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي في الحكومة الجديدة ، في تفاصيل إعداد نظام الثانوية العامة الجديد ، ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة.

من أبرز الملفات التى سيعمل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف، استكمال تعيين المعلمين بمسابقة 150 ألف معلم التى أعلنت عنها الحكومة عام 2022، حيث يتم استكمال الاعداد المطلوبة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، حيث أنه الوزارة أصبح لديها آليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة على أن تتم جميع مراحل المسابقات بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.


 







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