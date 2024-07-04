تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج "هندسة الروبوتات والميكاترونيك" بجامعة حلوان الأهلية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تفاصيل برنامج "هندسة الروبوتات والميكاترونيك" والذى يتوافق مع الاتجاه العالمي للتصنيع والأتمتة. ويهدف البرنامج إلى إعداد مهندسين قادرين على تصميم وتطوير الروبوتات والمنتجات الذكية؛ لمواكبة النمو المطرد في التكنولوجيا الحديثة.

ويتميز خريج البرنامج بالقدرة على دمج التقنيات المتقدمة في مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة البرمجيات وأجهزة التحكم وإنترنت الأشياء، وكذلك القدرة على تطوير الروبوتات الذكية وأتمتة العمليات والأجهزة المدمجة والأنظمة المستقلة وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم، ومراقبة العمليات والقياس في مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الهندسية.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة واسعة من فرص العمل في:-

-جميع المجالات الصناعية التي يكون فيها تفاعل وتكامل بين الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والبرمجيات والتحكم.

-مجالات تصميم وبرمجة الروبوتات والمنتجات الذكية.

-مجالات صيانة وإصلاح الروبوتات والمنتجات الذكية.

-مجالات التحكم الذكية وإنترنت الأشياء.

-مجالات ميكاترونيات الهندسة الطبية (الروبوتات الطبية - تصنيع وصيانة المعدات الطبية).

-مجالات ميكاترونيات السيارات.

-استشاري بمكاتب تصميم الروبوتات والمنتجات الذكية والأتمتة.

-مراكز الأبحاث والتطوير للشركات والمصانع.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة

4.5 سنوات جامعية مقسمة علي 9 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 148 ساعة دراسية، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة الروبوتات والميكاترونيك).

ويقبل برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.