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بداية العام الهجرى الجديد.. موعد غرة شهر محرم لعام 1446

الخميس، 04 يوليو 2024 04:00 ص
بداية العام الهجرى الجديد.. موعد غرة شهر محرم لعام 1446 هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1446 هجريا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد ، كما يلى :

- طبقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر المحـرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024 (اليوم التالي ليوم الرؤية).

- يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس  يوم الرؤية (يومالجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

-  يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم.

-  يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعدغروب شمس ذلك اليوم.

• بذلك يكون يوم السبت 6/7/2024 م هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445هـ

-  تكون غــرة شهـر المحـرم 1446 هـ  فلكياً يوم الأحد 7/7/2024 م.







محرم

شهر محرم

غره محرم

العام الهجرى الجديد

بدايه العام الهجري الجديد



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