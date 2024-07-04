انتخابات بريطانيا.. موعد غلق مراكز الاقتراع وإعلان النتائج النهائية

كتبت ريم عبد الحميد

يتوجه الملايين من البريطانيين إلى مراكز الاقتراع فى مختلف أنحاء المملكة المتحدة، اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة فى البلاد، والتي من المتوقع أن يحقق فيها حزب العمال انتصارا ساحقا على غريمه التقليدي والحاكم الحالي، حزب المحافظين، والعودة إلى داوننج ستريت بعد غياب دام 14 عاما.

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتائج انتخابات بريطانيا، توضح صحيفة الجارديان أن إعلان النتائج سيبدأ ليلا اليوم الخميس، بعد إغلاق مراكز الاقتراع فى العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع ان تكون النتائج المبكرة للغاية بحلول الواحدة صباح الجمعة بتوقيت جرنيتش، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

وتعد منطقة هوتون وسندرلاند الجنوبية من الدوائر الانتخابية الأسرع تاريخيا، وإن لم تكن عادة الأولى فى إعلان نتائج الانتخابات. ويعد الرقم القياسى الرسمي المسجل لإعلان النتائج على المستوى الوطنى عند حلول الساعة 10:43 مساءً، أي بعد 43 دقيقة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، وكان هذا فى دائرة سندرلاند ثاوث عام 2001.

وسيتم الإعلان عن نتائج كافة المقاعد بحلول السابعة صباحا بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسيعقد الملك تشارلز، ملك بريطانيا، اجتماعا، مع زعيم الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ويعلن تعيينه رئيسا للحكومة.

وقبل ساعات من بدء التصويت، أظهر استطلاع الرأى الأخير الذى أجرته صحيفة التليجراف البريطانية أن السير كير ستارمر، زعيم العمال، يستعد للفوز بأكبر أغلبية للحزب فى التاريخ.

وأوضح الاستطلاع أن العمال يقترب من الفوز بنسبة 39% من الأصوات، وهو ما يعادل تقريبا ضعف النسبة المتوقع أن يحققها المحافظين، فى انتصار سيكون ساحقا على حد تعبير الصحيفة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذه ستكون ليلة قاتمة لرئيس الوزراء ريشى سوناك، ومن المرجح أن تسفر الانتخابات عن خفض عدد المقاعد التي يسيطر عليها المحافظون إلى نحو 100 مقعد فقط.

وقالت الصحيفة إن ستارمر سيدخل 10 داوننج ستريت بأغلبية هائلة، على الأرجح أكبر بكثير من 179 مقعدا التي حققها حزب العمال بقيادة تونى بلير فى عام 1997.