انتخابات بريطانيا.. ستارمر يبشر بعصر جديد من الأمل وسوناك يخشى خسارة مقعده

كتبت ريم عبد الحميد

مع بدء الاقتراع فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، اليوم الخميس، أشارد كير ستارمر، زعيم حزب العمال، والذى من المتوقع أن يحقق فوزا ساحقا،بعصر جديد من الأمل والفرصة فى هذه الانتخابات التي يمكن أن يشهد أكبر تغيير فى السياسات البريطانية خلال عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال زعيم العمال إنه مستعد للحكم، وأنه يعتزم، فى حال فوزه، تشكيل حكومة تبدأ ممارسة عملها بشكل سريع.

وفى الوقت الذى بدا فيه أقرب حلفاء سوناك يعترفون بهزيمة المحافظين المتوقعة، فإن استطلاعات الرأى النهائية تنبأت بانتصار غير مسبوق للعمال، وقال ستارمر إنه يأمل أن تكون بريطانيا على وشك الدخول إلى فصل جديد.

وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، علمت الجارديان أن سوناك أسر لأعضاء من دائرته الداخلية انه يخشى خسارة مقعده. وتنبأ استطلاع جديد ليوجوف أن يخسر 16 من وزراء الحكومة مقاعدهم، فيما يمكن أن يمنح ستارمر أكبر أغلبية لأى حزب واحد منذ عام 1832.

وقال ستارمر إنه أبلغ حكومة الظل التابعة له أنهم لن يسامحوا إذا لم يظهروا النتائج على الفور. قال إنه قال لهم: "لا أريد منكم إجراء مكالمة هاتفية أو اجتماع في اليوم التالي للانتخابات، كما كان من الممكن أن تعقدوه قبل ستة أشهر من الانتخابات".

وفي إشارة نادرة إلى أنه كان يستعد ذهنياً لتحقيق النصر في نهاية حملة حذرة للغاية، قال ستارمر: "أنا سعيد حقاً لأنه تم تبرير أربع سنوات ونصف من العمل لأن هذا لم يكن بالمهمة السهلة".