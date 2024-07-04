انتخابات بريطانيا.. تعرف على دور الملك وامتيازه الشخصى فى تعيين رئيس الحكومة

كتبت ريم عبد الحميد

مع توجه ملايين البريطانيين إلى مراكز الاقتراع اليوم، الخميس، لاختيار نواب البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة، يتساءل البعض عن الدور الذى يلعبه الملك فى هذه الانتخابات، فى ظل النظام البرلماني الذى تعتمده بريطانيا.

وتقول صحيفة الجارديان إن واجب الملك باعتباره رئيسا للدولة أن يعيين رئيسا للوزراء. وسيسافر الملك تشارلز من اسكتلندا إلى قلعة ويندسور، وسيكون على أهبة الاستعداد بعد التواجد فى أدنبرة للاحتفال بأسبوع هوليرود، وهى الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك إلى اسكتلندا كل شهر يوليو للاحتفال بالثقافة والمجتمع والإنجازات الاسكتلندية.

وتوضح صحيفة الجارديان أن هذا الدور هو أحد الامتيازات الشخصية القليلة المتبقية للملك، لأن تشارلز لا يتصرف فيه بناءً على نصيحة ولا يحتاج لمشورة قبل القيام بذلك.

إلا أن المتطلب الأهم هو تعيين شخص لتشكيل الحكومة، يكون قادرا على الحصول على ثقة مجلس العموم، وعادة ما يكون زعيم الحزب الذى حقق أغلبية المقاعد فى المجلس.

ولو قاد كير ستارمر حزب العمال على تحقيق الفوز، فإن الملك تشارلز قد يجلس مع ثالث رئيس وزراء خلال حكمه الذى بدا قبل أقل من عامين. كانت الأولى ليز تراس، وبعدها ريشى سوناك رئيس الوزراء الحالي الذى تولى المنصب بعد ستة أسابيع فقط من تولى الملك العرش.

ووفقا لنتيجة الانتخابات، فإن تشارلز سيعقد جلسة خاصة مع زعيم الحزب الفائز فى قصر باكنجهام فى لندن غدا الجمعة. وسيتم دعوته من قبل الملك لتشكيل الحكومة وتولى منصب رئيس الوزراء.