السكة الحديد تعلن توقف الحجز بقطارات النوم غدا بشكل مؤقت

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركه أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة والموبيل ابليكيشن بشكل مؤقت يوم الجمعه الموافق 5 يوليو 2024 من الساعه الواحده صباحا وحتي الساعه السادسه صباحا، نظرا لإجراء بعض التحديثات على الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب علي ان يكون الحجز متاح طوال الوقت خارج تلك الفترة

و اعتذرت الهيئة عن هذا التوقف وتشكر السادة الركاب على تفهم لأسباب هذا التوقف المؤقت.



وتمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التى تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.

كيفية الحجز:

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى لشركة ابيلا مصر التى تدير هذة النوعية من القطارات.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.

