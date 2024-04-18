السكة الحديد: توقف الحجز الإلكترونى لقطارات النوم مؤقتا غدا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، إنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع شركة ابيلا المشغلة للقطارات، والموبيل ابليكيشن بشكل مؤقت، غدا الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 من الساعة الواحدة صباحا و حتي الساعة السادسة صباحا.

و أوضحت الهيئة أن ذلك يأتى نظرا لإجراء بعض التحديثات علي الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، علي أن يكون الحجز متاح طوال الوقت خارج تلك الفترة.

وتمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.

كيفية الحجز :

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى لشركة ابيلا مصر التى تدير هذة النوعية من القطارات.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.

