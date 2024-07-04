اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 04:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى: 160 صاروخا أطلقوا على الجولان وبعضها تم اعتراضه

الخميس، 04 يوليو 2024 03:45 م
الجيش الإسرائيلى: 160 صاروخا أطلقوا على الجولان وبعضها تم اعتراضه الجولان ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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ذكر الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، أن نحو 160 صاروخا وقذيفة أطلقوا على الجولان، فى أعنف هجوم حتى الآن على شمال إسرائيل، من قبل حزب الله، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، فى السابع من شهر أكتوبر الماضى .

وأضاف الجيش، في بيان أوردته صحيفة يديعوت آحرونوت، أن بعض الصواريخ والقذائف تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوى والطائرات المقاتلة، موضحا أنه تم أيضا إطلاق 15 طائرة مسيرة على إسرائيل، وتم اعتراض العديد منها.

وأوضح الجيش الإسرائيلى أنه تم اعتراض صواريخ أطلقت على مزارع شبعا، واعترضت منظومة القبة الحديدية على الأرجح، مسيرة أطلقت صوب بلدة قصرين في الجولان ، لافتا إلى أنه يقوم بقصف مدفعي لأهداف في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ والطائرات والقذائف .
 







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شمال إسرائيل

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