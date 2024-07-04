حزب الله يعلن استهدافه عدة مواقع إسرائيلية

بيروت (أ ش أ)

أعلن حزب الله استهداف موقع البغدادى بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الحزب استهدف أيضا اليوم الخميس، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

كما ذكرت الوكالة أن الحزب شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء جولاني ووحدة إيجوز في ثكنة شراغا.