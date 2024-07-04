إعصار بيريل يضرب جزر الكايمان التابعة لبريطانيا

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بدأ إعصار "بيريل" فى اجتياح جزر الكايمان التابعة لبريطانيا اليوم الخميس مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة، وذلك بعدما تسبب فى دمار واسع فى جامايكا.



وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن الإعصار تسبب فى انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة فى الجزر الواقعة فى بحر الكاريبي، مضيفا أن شركة الخطوط الجوية فى جزر الكايمان أعلنت نقل أسطولها إلى الخارج لأسباب تتعلق بالسلامة.



وأفادت السلطات أن الرياح الشديدة لن تمثل تهديدا كبيرا على المواطنين، إلا أنها أعربت فى الوقت ذاته عن قلقها من حدوث فيضانات جراء الأمطار الغزيرة.



يشار إلى أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى منطقة بحر الكاريبى جراء الإعصار خلال الأيام القليلة الماضية.